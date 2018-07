Bancuri

Ai mei mi-au spus: „Învață și vei ajunge departe!”. Și au avut mare dreptate: acum sunt la 3.000 kilometri… de casă!  O tânără jurnalistă îl întreabă pe un bătrânel simpatic:- Tataie, am înțeles că te apropii de vârsta de 100 de ani. Care este secretul longevității?- Nu am bani de înmormântare, fata mea…  Bunicul avea radio și a făcut 9 copii, tatăl meu a avut televizor și a făcut 3 copii. Eu am internet și cred că aici s-a terminat familia…  Soția îi reproșează soțului:- A trecut ceva vreme de când nu mi-ai mai adus flori…- Ce vrei, dragă, ne-am mutat la vilă, acum nu mai locuim lângă cimitir!  Mesajul unui bărbat responsabil către soția sa, atunci când iese în oraș cu băieții: „Vezi că mă duc să beau un șpriț. Dacă întârzii, dă copilul la facultatea de medicină!”.  Mi-ar plăcea să fiu sărac pentru o zi! M-am săturat să fiu sărac tot timpul…  Ce frumos e când ea îți spune: „Iubirea mea, ți-am adus câteva beri reci”. Nu mi s-a întâmplat, dar trebuie să fie foarte frumos…