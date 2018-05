Bancuri

Vorbesc două prietene:- Psihologul mi-a recomandat o modalitate foarte bună de a adormi repede. Număr până la trei și adorm instantaneu.- Așa de repede?- Nu întotdeauna. Ieri, de exemplu, am numărat până la patru dimineața!  - Azi am fost la psiholog.- Și cum a fost?- Măi, m-am descurcat bine. Sunt bine, cred.- Ce ți-a zis?- Păi, mi-a desenat niște oi pe o foaie de hârtie și mi-a zis să am grijă de ele până se întoarce el. Credea că-s proastă...- Și ce-ai făcut?- Am desenat un țarc pentru ele și am plecat acasă!  Fata: - M-am îndrăgostit de vecinul nostru și voi fugi cu el.Tatăl: - Foarte bine, n-ai să vezi nimic de la mine, nu voi mai avea de investit timp și bani în tine.Fata: - Tată, eu citesc scrisoarea lăsată de mama!  Vorbesc doi vecini:- Știi, am o veste neplăcută pentru tine. Fata ta s-a îmbătat rău de tot, aseară, în club! Mi-a zis fiul meu.- Minți, aseară ea nu a pus nimic în gură!- Hmm, trebuie să îți zic că și în privința asta te-a mințit…