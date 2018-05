Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 16 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

- Ce au în comun un trenuleț electric și sânii unei femei?- Au fost create inițial pentru copii, dar tot bărbații se joacă mai mult cu ele...  În apartamentul unei familii care în iarnă a cerut decuplarea de la centrala care furniza energie termică și electrică, un reporter întreabă:- Ce faceți dacă vă este frig?- Ne strângem în jurul lumânării.- Dar dacă este foarte frig?- Ne apropiem și mai mult de ea.- Dar dacă este ger cu temperatură sub -20 grade C?- În acest caz, aprindem lumânarea.  După o cină selectă la niște cunoscuți, l-am întrebat pe iubi:- Nu ți-a fost, mă, rușine să te duci de cinci ori cu farfuria după mâncare?- Nu, dragă. De fiecare dată spuneam că este pentru tine...  - Luați pastila asta albastră înainte de a face sex!- Și voi avea o erecție?- Veți avea o bâtă de baseball, garantat!- Doctore, dar eu voiam să fac sex cu nevasta-mea, nu s-o cotonogesc cu bătaia!  - Când se gândește un bărbat la o cină cu lumânări pe masă?- Când se ia curentul...