Bancuri

Doi bătrâni, la golf:- N-ai văzut cumva unde mi-a sărit mingea?- Ba da, am văzut, dar am uitat unde…  Să respectăm și proștii. Fără ei nu am știi niciodată cât suntem de inteligenți.  Într-o cameră, mai mulți nebuni se agitau de zor. Intră doctorul și îi întreabă:- Ce se întâmplă, măi, aici?La care unul:- Noi suntem macaroane puse la fiert.Zărește doctorul într-un colț doi dintre ei care stăteau nemișcați.- Voi de ce stați acolo?- Păi noi ne-am lipit de oală.  - Ai auzit că Ion a deschis un magazin de bijuterii?- Cine, ăla? Nu creed? Și ce a făcut?- Păi nu a reușit să facă mare lucru că a pornit alarma și a venit poliția!  Doi canibali mâncau un comediant. La un moment dat, unul dintre ei se întoarce către celălalt și îl întreabă:- Nu ți se pare că are un gust nostim?  Bulă se admira gol în oglindă:- Doi centimetri mai mult și aș fi un zeu!La care nevastă-sa din spate:- Doi centimetri mai puțin și ai fi o zeiță...