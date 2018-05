Bancuri

O bunică stă la piață și vinde mere: „Mere, mere de la Cernobîl”! Un tip se apropie și spune:- Nu mai zi că-s de la Cernobîl, cine o să ți le cumpere?- Cumpără, mamă, cumpără, unii pentru șefi, alții pentru soacră.  Urgent! Caut nemernic care să mă facă să sufăr din dragoste. Am de dat jos câteva kilograme până la vară!  Conversație pe Internet:El: Salut, aș vrea să te cunosc mai bine, am 38 de ani, sunt parlamentar de 10 ani și sunt cinstit.Ea: Bună, mă bucur să te cunosc, eu am 30 de ani, sunt prostituată de 15 ani și sunt virgină.  Un țăran dintr-un sat îndepărtat sosește la București, se suie într-un taxi și comandă șoferului:- Du-mă în principiu!Șoferul:- Unde?- În principiu, ți-am zis!În fine, după mai multe încercări de a-l lămuri pe șofer unde voia să meargă, bădia spune:- Păi, mi-a spus și mie cineva că la București, în principiu, se găsesc de toate!  Un pictor vestit, aflat prin munți, întâlnește o turmă de oi și se adresează ciobanului:- Bade, îmi dai voie să-ți pictez oile?- Ești nebun, omule? Lasă-le așa albe cum sunt…