Bancuri

Ştire online publicată Joi, 03 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Doi ardeleni tăiau lemne, iarna, pe un frig năprasnic.- D-apoi, vere, cum de nu ai luat șapca aia cu urechi?- De când am avut accidentul, n-o mai port!- Ce accident?- Mi s-o oferit pălincă și n-am auzit.  - Petrescu, de ce ai venit la serviciu? Astăzi, din câte știu, este înmormântarea soacrei tale!- Șefu’, mai întâi obligațiile, și apoi plăcerea!  Un agent de vânzări se duce acasă la o femeie în vârstă, îi prezintă un aspirator și, aruncând un sac cu bălegar pe jos, spune:- Dacă acest aspirator nu curăță tot de aici, ce rămâne mănânc eu!La care bătrânica spune:- Apăi, domnule, sper să aveți poftă, că nu am curent de ieri dimineață!  Bulă intră în bar.- Buna ziua tuturor!Barmanul:- Bulă, nu vezi că ești numai tu și cu mine în bar?Bulă:- Aha. De băut la toată lumea! Plătesc eu!  - Mamă, astăzi directorul școlii m-a lăudat! Mama, mândră foarte tare de cele auzite, întreabă:- Păi și ce ți-a spus?- Păi a zis că suntem o clasă de măgari, dar eu sunt cel mai mare dintre toți!