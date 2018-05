Bancuri

Sâmbătă, 14 Aprilie 2018

Râdeți voi de Viorica, dar vă convine că v-a dat liber și pe trei zero aprilie.  - Ce înseamnă expresia „sentimente amestecate”?- Atunci când cade soacra în prăpastie cu Mercedesul cel nou.  Bulă, la ora de gramatică.Profesorul:- Eu nu am mâncat, tu nu ai mâncat, el nu a mâncat, noi nu am mâncat, voi nu ați mâncat, ei nu au mâncat! Repetă și tu, Bulă!- Nu a mâncat nimeni!  - Bulișor, pe care raft din bibliotecă ai pus cărțile de matematică?- La raftul de cărți horror.  Soțul își prinde soția cu cel mai bun prieten. Nervos, își ia pușca și fără a sta pe gânduri îl împușcă pe acesta. Soția îi spune:- Cu așa atitudine, ai să rămâi fără prieteni!  - Bulă, care e materia ta preferată la școală?- Chimia.- Cum așa, că în clasa a V-a încă nu se învață!- Tocmai de aceea!  - Bulișor, cum te simți la școală?- Foarte bine, că nu mă plictisesc: la fiecare oră mă pune să stau în alt colț al clasei.