Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 13 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

- Cum scoți salamul dintr-o pizzerie?- Pe blat.  - Știți de ce-i plac lui Becali filmele cu Bruce Lee?- Pentru că, înainte de a lovi, Bruce Lee strigă: „OAIA”!  Doctorul:- Spuneți-mi, vă rog, înălțimea voastră.Regele:- Ce anume vrei să-ți spun?Doctorul:- Înălțimea voastră.Regele:- Lasă politețurile și zi-mi ce vrei să-ți spun.  - Te-ai răsturnat? l-a întrebat un polițist pe un șofer ce avea mașina cu roțile în sus.- Nu… am vrut doar să-mi scutur scrumiera!.  Pentru ea, aceasta a fost iubire la a doua vedere. Ea nu văzuse din prima Mercedesul.  Un veterinar și un medic stau de vorbă:- Vi s-a întâmplat să aveți vreun caz de malpraxis? întreabă medicul.- Am dat un medicament greșit unui cal, odată, și a trebuit să îl împușc…- Atunci eu am noroc: pacientul pe care l-am tratat greșit a murit de la sine!