Bancuri

În farmacie, o blondă se adresează farmacistei:- Vă rog, un test de sarcină.- De care?- Negativ, dacă se poate!  - Spuneți-ne, doamnă, ca să ne fie ușoară căutarea, soțul dumneavoastră are ceva semne particulare?- Încă nu, dar o să aibă imediat ce-l aduceți acasă.  În tribunal, judecătorul întreabă hoțul:- Acuzat, v-ați gândit măcar o clipă la mama dumneavoastră bătrână atunci când ați intrat prin efracție în apartamentul reclamantului?- M-am gândit, domnule judecător, dar nu am găsit nimic care să i se potrivească!  Nevasta unui deținut, în audiență la directorul închisorii:- Domnule director, am venit aici să vă rog să-i dați soțului meu o muncă mai ușoară.- Dar, doamnă, bărbatul dumneavoastră lipește etichete pe sticle...- Nenorocitul, mie mi-a zis că sapă la un tunel.  Soțul își prinde soția cu cel mai bun prieten. Nervos, își ia pușca și fără a sta pe gânduri îl împușcă pe acesta. Soția îi spune:- Cu așa atitudine, ai să rămâi fără prieteni!