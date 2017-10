bancuri

Ştire online publicată Vineri, 06 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ion se operează de hernie. După o lună vine la control. Medicul: - No Ioane, cum te simți? - Foarte bine, domn’ doctor. Mi s-or tras firele, pot ridica orice, numa’ un bai am: înainte făceam pipi cu un jet sănătos, amu’ numa’ pis pis. - Ioi, am uitat să-ți zic. Când te-am operat, ți-am scos și un rinichi. - Da’ de ce, o fost cancer, ceva? - Nu, bă, Ioane, am avut și eu o obligație! v v v - Domnule doctor, am venit să mă ajutați și pe mine. Am încercat tot felul de medicamente, dar tot n-am rămas gravidă! - Stați, s-o luăm metodic! Poate e o chestiune de ereditate. Mama dumneavoastră a avut copii? v v v - Uite, zise doctorul, trăgându-l pe soț în fața ecranului, soția dumneavoastră are plămânii atinși! - Vai, domn’ doctor, mă măguliți... v v v Baciu Gheorghe stătea rezemat în bâtă și privea în zare. - Ce faci, bace Gheorghe, șezi și cugeți? - Bă, numa’ șed!