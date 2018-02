Bancuri

Ştire online publicată Joi, 15 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Soția trimite un SMS soțului: „Toate ferestrele sunt înghețate, nu se mai deschide niciuna”.Soțul: „Toarnă multă apă caldă și bate ușor cu un ciocan pe rame”. Soția revine: „Acum calculatorul a murit de tot”.v v vPe patul de moarte un bărbat își cheamă soția și îi spune:– Aș vrea să-ți fac o mărturisire, ca să pot muri în pace.– Lasă, spuse ea, stai liniștit, nu e bine să faci niciun efort.– Nu, nu, spuse el, vreau să-ți spun că m-am culcat cu sora ta, cu mama ta și cu cea mai bună prietenă a ta.– Știu asta, nenorocitule, de asta te-am otrăvit!v v vBulă face armata într-o unitate mare.Odată umbla pe platou cu mâinile în buzunare pe lângă un comandant de grupă.Acesta îl oprește și întreabă:– Ești la aviație, soldat?– Nu, să trăiți, de ce?– Numai ăia sunt tot timpul cu mâna pe manșă (de pilotaj).v v vDoi ardeleni tăiau lemne, iarna, pe un frig năprasnic.- D-apoi, vere, cum de nu ai luat șapca aia cu urechi?- De când am avut accidentul, n-o mai port!- Ce accident?- Mi s-o oferit pălincă și n-am auzit.