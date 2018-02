Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 14 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

- Anul acesta, de Crăciun, am primit o chitară care îmi spune cât este ceasul.- O chitară care îți spune cât este ceasul?! Cum vine asta?- Păi da, de fiecare când încep să cânt la ea, îl aud pe vecinul de la trei urlând: Băă, te-ai tâmpit la cap? Este ora trei dimineața!v v vÎn fața Porții Raiului, stăteau un popă și un șofer de autobuz. Vine Sfântul Petru și zice:- Tu, șoferule, poți să treci, iar tu, părinte, mai așteaptă.Preotul, indignat, întreabă:- Cum așa? Sfinte Petre, eu care mi-am închinat toată viața bisericii...- Ei, și? La tine în biserică, toată lumea dormea, iar la el în autobuz toată lumea se ruga.v v v- Chelner, ce vin ne recomanzi astăzi la aniversarea căsătoriei?- Depinde, domnule, vreți să sărbătoriți sau vreți să uitați?v v vDoi prieteni discută pe stradă:- Tu ai făcut vreodată sex în trei?- Nu.- Atunci du-te repede acasă, poate mai apuci!v v vSoțul către soție:- Ce face bărbatul ăsta sub patul nostru?- Nu știu ce face sub pat, dar dacă ai ști ce face în pat...