Bancuri

Ştire online publicată Luni, 12 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Vine un nou maistru pe șantier:- Băieți, nu știu cum a fost cu șefu’ dinaintea mea, dar programul meu de lucru sună cam așa: luni ne odihnim, marți ne pregătim de muncă, miercuri muncim, joi ne odihnim și vineri ne pregătim de week-end.- Aveți întrebări?- Da!- Miercuri muncim toată ziua?v v v- Tati, tati!… Ce înseamnă „Champions League”?- Nu știu fiule, noi ținem cu Dinamo!v v vO blondă își sună o prietenă:- Dragă, azi noapte am dormit la un hotel și acum sunt disperată pentru că nu pot ieși din cameră!- Cum așa?- Păi, camera are numai trei uși și una duce în baie, una duce în dulap și una care are pe mâner un semn pe care scrie „Nu deranjați”!v v vO profesoară, mai chioară de felul ei, strigă:- Hei tu, cel de acolo, din spate, de lângă calorifer, recită poezia! V-am rugat pe toți să o învățați!- Îmi pare rău, dar nu pot.- Pot să te întreb ce ai făcut aseară? întreabă profesoara.- Am băut câteva halbe cu colegii mei, am jucat un poker, am tras câteva linii de coca și am făcut dragoste cu prietena mea.- Incredibil!! Încep să mă întreb de ce te-ai mai deranjat să vii azi la școală!- Păi, eu sunt aici ca să vă repar caloriferul…