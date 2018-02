Bancuri

Luni, 05 Februarie 2018

Un tip se duce la doctor și îl roagă să-i dea niște pilule pentru potență. Doctorul îi dă Viagra și îi spune să vină din nou după ce le încearcă. Înainte de întâlnire, bagă tipul pe gât câteva pilule și... a doua zi la doctor:- Cum a fost, mă?- Aaaa, foarte bine! Pe masă în bucătărie, pe mașina de spălat, sub duș, pe pat, sub pat, unde s-a putut!- Și ea ce-a zis?- Ea n-a venit!v v vUn țăran într-o căruță plină ochi, cu un singur măgar amărât cu ochelari de cal, care nu se urnea deloc, striga frenetic:- Dii, Murgule! Dii, Surule! Dii, Florica! Dii, Maricica!Un bărbat se uită la el și îl întreabă dacă a uitat cum se numește măgarul. Țăranul spuse:- Știu cum îl cheamă, dar vreau să îi dau impresia că nu lucrează singur.v v vPe scările Parlamentului, o doamnă se împiedică și cade. Liviu Dragnea, aflat în apropiere, o ajută să se ridice și o conduse la biroul unde avea treabă.- Cum aș putea să vă mulțumesc? zise doamna la despărțire.- Votându-mă pe mine și PSD-ul la viitoarele alegeri!- Mă scuzați, când am căzut, m-am lovit la genunchi, nu la cap!