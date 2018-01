Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un compartiment de tren, două studente, care plecau în vacanță împărțeau aerul cu un cioban. Din plictiseală, fetele se apucă să converseze:- Vai, dragă, m-a ros pantoful și mă doare „tendonul lui Ahile”.- Și pe mine, de ieri mă doare „mărul lui Adam”.Ciobanul nu vrea să se lase nici el mai prejos. Se ridică de pe banchetă și exclamă:- Tulai Doamne, ce mi-o amorțit „buca lu’ Curu”.v v vMedicul către pacient:- Aveți o boală contagioasă extrem de rară. O să fiți mutat într-o cameră separată și acolo veți mânca numai pizza și clătite.- Și astea mă vor ajuta să mă fac bine?- Nu, dar asta-i singura mâncare care încape pe sub ușă.v v vO femeie merge la un chirurg plastician:- Domnule doctor, puteți să-mi faceți un nas mai mic și mai frumos?La care chirurgul răspunde:- Doamnă, din ce aveți dumneavoastră, vă fac și trei!v v vLa consultație:- Domnule doctor, acum un an mi-ați recomandat să mă feresc de umezeală ca să evit reumatismul.- Și?- Am venit să vă întreb dacă aș putea să fac o baie.