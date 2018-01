Bancuri

Doi tineri studenți stăteau timizi pe o bancă în parc. După o oră de liniște profundă, băiatul decide să rupă tăcerea și să murmure încetișor:- Știi, vreau să te întreb ceva, însă nu aș vrea să par atât de îndrăzneț. Nu vrei să mergem la mine în apartament?- Vreau să îți spun că nici în ruptul capului nu aveam de gând, dar acum m-ai convins.  Tatăl, cu un ton serios, către fiică:- Draga mea, te-ai gândit ce-ai să faci când vei fi și tu mare, ca mami?- Da. Am să țin dietă.  - Zi-mi un loc ciudat unde ai făcut dragoste!- Pe mașina de spălat.- Dar nu-i așa ciudat!- Era expusă în vitrina magazinului din centru!  - Ei, prietene, nu te-am mai văzut de mult! Aud că te-ai însurat. Cum arată soția ta?- Minunat! Are pielea de piersică, ochii ca murele, buzele ca cireșele, obrajii ca…- Fii serios! Asta nu-i soție, e salată de fructe!  - Nu pot să cred ce tare a bătut vântul aseară!, îi spune Petrică unui prieten. Am ieșit să cumpăr niște lapte pentru nevastă-mea, însă deodată a venit o rafală puternică și m-a catapultat direct în cârciumă.