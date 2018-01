Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

- Dom’ doctor, cred că am probleme cu ochii.- De ce credeți asta, domnule?- Păi, de când m-am căsătorit nu mai văd un ban prin casă...  Ion și Gheorghe la spitalul de nebuni plănuiesc să evadeze. Gheorghe către Ion:- Uite care e planul: te duci, deschizi poarta, eu o iau la fugă pe poartă, tu te iei după mine și am scăpat.După un timp se întoarce Ion supărat:- E bai, nu e bun planul nostru.- De ce?- Poarta-i deschisă!  Un oltean vine acasă beat criță și se culcă cu căciula pe cap.Pe la miezul nopții, se trezește, pune mâna în cap și-și spune surprins:- Măi, mare minune. M-am culcat chel și m-am trezit cu părul vâlvoi.  Ca să-i dea curaj pacientului, stomatologul îi oferă înainte de a-i scoate măseaua, câteva pahare de palincă, după care îl întreabă:- Ei, cum stăm acum? Avem curaj?- Ohoooo! Să îndrăznească cineva să se apropie de măseaua mea!  - Am auzit că-ți duci soția numai în cluburile de noapte…- Păi, după ce e ea „gata”, doar acolo mai găsim deschis!  - Fă Marie, ai vrea să mergem cu o mașină mare, cu mulți cai putere, pe care nu trebuie să o conducem noi, fiindcă are și șofer?- Vai, Ioane, de când aștept acest moment!- Atunci hai, fă, repede, că vine autobuzul!