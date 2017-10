bancuri

Ştire online publicată Joi, 29 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Bulă vroia să se urce în avion cu un pui de găină, mic, galben și piuitor, drept cadou pentru Bulișor. - Domnule, zise stewardesa, nu e voie cu animale în avion! Se întoarse Bulă în aeroport, se duse la WC, puse puișorul în chiloți și urcă liber în avion. Locul lui era lângă o călugăriță tânără și frumoasă. La un moment dat, Bulă adoarme și, în timp ce visează, puișorul iese din chiloții lui, scoate capul prin șlițul pantalonilor și începe să piuie. Călugărița, speriată, începe să-l zgâlțâie pe Bulă: - Scoală, domnule, scoală repede!! Speriat, Bulă tresări, uitându-se în toate direcțiile: - Ce e, unde, ce... ce s-a întâmplat? - Domule, nu am deloc experiență în problemele astea, dar am impresia că vi s-a spart un ou... v v v O familie de viermi trăia într-un rahat. Micul vierme o întreabă pe mama sa: - Mamă, noi am putea trăi într-un măr? - Da, fiule, am putea trăi într-un măr. - Mamă, noi am putea trăi într-o banană? - Da, fiule, am putea trăi într-o banană. - Atunci, mamă, de ce trăim într-un rahat? - Pentru că asta e țara noastră, fiule.