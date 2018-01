Bancuri

Ştire online publicată Joi, 11 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o zi, vine Bulă la școală cu ochii vineți. Profa îl întreabă:- Ce-ai pățit, Bulă, de ai ochii vineți?- Păi, eram în autobuz și în fața mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund și i-am scos-o. Și, de asta, ea mi-a învinețit ochiul stâng.- Dar dreptul? întreabă profa.- Păi, dacă am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.  - Tată, pot să mă uit la televizor?- Uită-te liniștit, numai să nu îl pornești!  - Cum îi merge noului tău frățior, Popescu? întreabă învățătoarea.- Lui îi merge foarte bine, dar mă tem că mama are de gând să-l vândă.- Cum așa?- Păi în fiecare zi îl cântărește.  Gigel vine acasă zgâriat tot pe față, pe gât, pe mâini.- Doamne sfinte, ce s-a întâmplat?- Am făcut horă în jurul bradului.- Păi, și de ce ești zgâriat în halul ăsta?- Eram puțini!  - Tată, îmi cumperi, te rog, un mobil hightech 3G cu USB, bluetooth, cu camera video, GPRS și cu aplicații java și mp3?- Fiule, nu te-ai putea droga și tu ca și ceilalți copii?