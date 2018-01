Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 09 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Un melc bate la ușa unui urs. Iese ursul, se zgâiește, nu vede pe nimeni, după care se uită în jos și dă de melc. Enervat, îl ia pe melc de guler și-l azvârle cât poate de departe. După șase luni se aud iar bătăi în ușa ursului, care iese din casă și dă cu ochii de melc.Melcul, nervos:- Ia ascultă, mă, ce-a fost faza asta de adineauri?  Bulă, după ora de științe naturale:- Am învățat, ieri, la școală, că apa nu are nici miros, nici gust, nici culoare, dar nu este adevărat - spune Bulă mamei sale.- De ce spui asta? - Pentru că am pus ieri apă în berea lu’ tata și a observat imediat...  Într-o seară, după o ceartă înfocată, Ion și Maria au hotărât să nu-și mai vorbească. Ion, care trebuia să se trezească de dimineață, îi scrie un bilețel Mariei: „Trezește-mă la ora 5”.Dimineața, la ora 10, se trezește și Ion. Nervos nevoie mare, se uită în pat și găsește și el un bilet: „Este ora 5, boule. Trezește-te!”.  Un polițist își făcea rondul de noapte, când aude un bețiv cântând:- Lume, lume, soro lume…Polițaiul zise:- Bă, bețivule, nu mai cânta cântece de-astea, cântă și tu un cântec patriotic.- Bine, dom’le. Trei culori cunosc pe lume, lume, soro, lume…