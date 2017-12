Bancuri

Doi nuntași la nuntă. Unul către celălalt:- E cea mai urâtă mireasă pe care am văzut-o la o nuntă!Celălalt sec:- E fiica mea!- A, mă scuzați, nu am știut că sunteți tatăl miresei, spuse primul.- Nu sunt tatăl ei, boule, sunt maică-sa!  Bulă îl întrebă pe taică-su:- Tată, anul ăsta ce o să avem sub pomul de Crăciun?- Linoleum!!!  Doi cocoși vorbeau între ei. Unul zice:- Hai, mă, până la alimentară!- Ce pana mea să facem noi la alimentară?- Hai mă prostule, vedem și noi femei goale.  - Hai, spune-mi, nu mă fierbe: ai obținut permisul de conducere?- Nu știu încă.- Cum adică nu știi? Ce-a spus examinatorul?- N-a mai apucat să îmi zică nimic, a făcut infarct!  El și Ea, pe canapea:Ea: - Ce faci?El: - Mă gândeam! Tu?Ea: - Și eu mă gândesc!… Tu la ce te gândești?El: - La ce te gândești și tu!Ea: - Porcule!