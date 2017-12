Bancuri

Mecanicul tocmai termină de reparat mașina unei blonde. Îi spune ajutorului:- Ioane, dă-mi, te rog, lubrifiantul!- Aoleu, zice blonda, nu se poate plăti cu bani?  Într-un proces de divorț, judecătorul o întreabă pe reclamantă:- Doamnă, sunteți sigură de ceea ce cereți? Doriți divorțul pentru compatibilitate de caractere? Nu ar putea fi contrariul?Femeia răspunde:- Nu, domnule judecător! Este pentru compatibilitate. Mie îmi plac filmele, soțului meu la fel! Îmi place să merg la plajă, și lui de asemenea! Îmi place să merg la teatru, lui la fel! Mie îmi plac bărbații, și lui la fel!  Un pilot, un marinar și Badea Gheorghe stăteau de vorbă. Pilotul spune:- Eu, când aterizez, îmi sun nevasta și o avertizez că am ajuns. Să nu am probleme!Marinarul la fel:- Când acostează nava, dau telefon acasă, asta ca să nu am neplăceri!Badea Gheorghe tăcea. Amândoi au sărit pe el cu întrebările:- Cum, tu nu faci la fel, ca să nu ai probleme?La care el zice:- Nu, eu sun la ușă și mă duc la geam! N-a scăpat niciunul până acum!  - E corectă vorba aia: „Unii oameni nu se schimbă niciodată?”.- Da, îi recunoști după miros!