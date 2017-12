Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 12 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Test de italiană la polițiști. Examinatorul, un colonel de poliție, îl întreabă pe unul din polițiști:- Come ti chiamo?La care acesta răspunde:- Ma per che?- Maperche și mai cum?  Iconițele în mașină aduc cu siguranță noroc. Statistic, în 99,9% din accidentele grave, iconițele au scăpat neafectate!  Nevasta blondă a unui deținut, în audiență la directorul penitenciarului:- Domnule director, am venit aici să vă rog să-i dați bărbatului meu o muncă mai ușoară.- Dar, doamnă, bărbatul dumneavostră lipește etichete pe sticle, deci nu văd în asta un lucru greu.- Nenorocitul, mie mi-a zis că de câteva zile sapă singur un tunel.  - Chelner, mi-ai servit o friptură de găină bătrână.- De unde știți că era bătrână?- După dinți.- Dar găinile nu au dinți.- Ele nu, dar eu aveam.  Aseară mi-a picat netul și a trebuit să petrec ceva timp cu membrii familiei mele. Par oameni de treabă!  El întreabă:- Draga mea, cum vine asta: „contracepție orală?!Ea răspunde:- Foarte simplu. Tu mă întrebi, iar eu răspund „nu”!