Ştire online publicată Vineri, 08 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Aseară m-am îmbătat atât de tare, încât nu știu dacă am găsit niște chei sau am pierdut o mașină.  - Astăzi, când soacră-mea a apărut la mine la serviciu, m-am bucurat foarte tare să o văd.- Cum așa?- Pentru că eu lucrez la morgă.  - Chelner, te-am strigat de zece ori.- Știu, domnule.- Și de ce n-ai venit?- De nouă ori n-am auzit.  Trecut de miezul nopții, un tip se întorcea către casă. În drum, trece pe lângă casa medicului de familie. Îi bate la ușă. Se trezește și deschide ușa:- Domnule doctor, cât costă vizita la domiciliu?- 50 lei.- Vă rog să veniți.Doctorul se urcă în mașină și pleacă amândoi. Ajung ei la destinație.- Unde este pacientul?- Păi, nu este nimeni bolnav, doar că așa m-a costat mai ieftin la ora asta să ajung acasă.  - Tată, tu poți să scrii cu ochii închiși?- Nu știu, să încerc.- Bine, atunci sting lumina și să îmi semnezi și mie carnetul de note.- Mă, Vasile, azi am fost la bordel, mă!- Ai lasă-mă! Și cum a fost, mă?- Mare harababură e acolo, mă!- Cum așa?- Toate erau cu fundu-n sus!