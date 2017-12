Bancuri

Ştire online publicată Joi, 07 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Patru prietene tinere și frumoase, o șatenă, o brunetă, o roșcată și o blondă, și-au petrecut concediul împreună la mare, fără iubiții lor. La întoarcere, pe șatenă au apucat-o remușcările.Șatena: Fetelor, am să-i povestesc iubitului meu de câte ori l-am înșelat în concediu.Bruneta: Ce idioată!Roșcata: Ce curajoasă!Blonda: Ce memorie!  O femeie mergea pe stradă și observă un bătrânel care stătea pe un scaun în fața casei.- Mă scuzați, nu am putut să nu observ ce fericit arătați, care este secretul dvs. pentru o viață lungă și fericită?- Fumez trei pachete de țigări pe zi, beau șase sticle de whisky pe săptămână, mănânc numai mâncăruri cu multă grăsime și nu fac niciodată sport.- Nemaipomenit, dar câți ani aveți?- 26.  - Costele, nenorocitule, unde mi-ai umblat până la ora asta? îl întreabă nevastă-sa Leana.- Am așteptat să întoarcă pancarta la bar, că scria „ÎNCHIS”, răspunse Costel, abia ținându-se pe picioare.- Păi și unde dracu’ ai băut, dacă era închis?!- Păi n-am zis că era închis, femeie, am zis că scria „închis”!… Că așa se vede când te uiți dinăuntru.