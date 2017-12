Bancuri

Ştire online publicată Luni, 04 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Nu pot să-ți dau un salariu mai mare, n-ar fi echitabil. Uite, Popescu are opt copii și primește exact aceeași leafă ca dumneata, care n-ai nici măcar unul.- Eu credeam că firma ne plătește pentru ce facem aici, nu acasă!  - Părinte, oare e bine să profiți de pe urma greșelii unui om? întreabă un enoriaș pe pastorul bisericii.- Bineînțeles că nu! îi răspunde acesta.- Ești sigur?- Da, fiule, absolut!- Bine, părinte. În acest caz, mă întrebam dacă te-ar deranja să-mi înapoiezi taxa de nuntă, de anul trecut?  Doi naufragiați într-o barcă în mijlocul oceanului. După câteva zile, găsesc plutind lampa lui Aladin. Iese duhul și zice:- Mă, băieți, io nu mai am putere decât pentru o dorință!Unul din naufragiați, însetat, zice:- Transformă oceanul în bere rece!Duhul se conformează. Celălalt naufragiat zice:- Boule! Acum trebuie să urinăm în barcă!  Un tip cu soția sa merg la farmacie să cumpere câteva pilule Viagra. El reclamă:- Cum!? 10 dolari o pastilă?La care soția sa:- Lasă dragă, 40 de dolari pe an nici nu e așa de scump!