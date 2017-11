Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 28 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O blondă merge pe stradă cu mașina și o ia pe contrasens. O oprește un polițist și o întreabă:- Știți de ce v-am oprit?La care blonda zice:- Clar, vrei să ieși cu mine!  Un autostopist scoțian, victimă a unui grav accident rutier, își revine în spital.- Am două vești a vă spune, îi transmite sora. Una bună și alta proastă.- Întâi cea proastă, te rog.- O să vi se amputeze ambele picioare.- Și cea bună?- Chirurgul dorește să vă cumpere pantofii!  Ce frumos e când se apropie Crăciunul. Azi am văzut un om dăruind un mobil, un ceas și un portofel unui alt om care avea doar un cuțit.  După cină, tatăl le povestea fiilor săi despre istoria familiei:- Străbunicul meu a luptat împotriva tătarilor, bunicul meu în războiul împotriva turcilor, tatăl meu împotriva nemților…La auzul acestor cuvinte, fiul cel mic spuse:- Dar ce are toată lumea din familia asta? Chiar nu se poate înțelege cu nimeni…