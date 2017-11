Bancuri

23 Noiembrie 2017

Într-un autobuz aglomerat, cineva a împins accidental o domnișoară, care a căzut pe genunchii unui preot.- Oh-ho-ho!, exclamă ea, privind cu interes spre preot.- Niciun fel de oho, fiica mea, nu este altceva decât cheia de la ușa bisericii!  Întrebare: Cum recunoști un motociclist fericit?Răspuns: Are muște între dinți!  Un preot era la prima lui slujbă. Emoții mari, frisoane. Mai marele lui, care trebuia să-l observe, îi zice să ia o gură de pălincă. Ăsta bea sănătos un pahar și pleacă la slujbă. Slujba are un succes nebun în rândul enoriașilor, numai mai marele lui notează ceva nemulțumit. Îl cheamă când termină și-i zice:- Să ții minte: sunt cele zece porunci, nu Top 10.  Bulă vine de la cumpărături. Lasă sacoșele jos, nevasta se uită în ele.- Măi Bulă, ești nebun? Două sticle de vodcă, 5 kile de vin, 10 beri și 2 pâini?Bulă se uită lung la sacoșe și răspunde:- Ai dreptate, cam multă pâine!  Anul trecut, de Halloween, am strigat la nevastă-mea:- Iubito, e o vrăjitoare la ușă, deschid?- Da, zice ea, dă-i niște dulciuri și dă-o-n șuturi afară!De atunci, soacră-mea n-a mai vorbit cu mine.