Bancuri

Ştire online publicată Luni, 20 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip căsătorit pleacă cu amanta la munte iar când se apropie de destinație îi spune:- Iubito, ia tu rucsacul. În fața cabanei este un coleg de serviciu.- Vrei să creadă că nu mă cunoști?- Nu, dimpotrivă! Vreau să creadă că ești nevastă-mea!  - Pirando, iar ai plâns, fă?- De unde știi?- Ai mustața umedă…  Stă o blondă în oficiu, lângă aparatul de tocat foi, cu o mapă de documente în mână și nu știe ce să facă. Pe alături trece un tip și o întreabă:- Să vă ajut cu ceva?- Chiar vă rog. Nu știu cum funcționează chestia asta.Ia el mapa, o pune acolo unde este indicat și apasă un buton. Blonda întreabă:- Dar copiile de unde le iau?  Astăzi am găsit o valiză, în parc. Când am deschis-o, am văzut că are un fund dublu și acolo erau 10.000 de euro. Nu-mi venea să cred ce noroc a dat peste mine. Toată viața mi-am dorit o valiză cu fund fals.  La slujba de duminică, preotul vorbește despre faptul că trebuie să facem bucurii aproapelui. Bulă zice:- Părinte, eu am făcut o bucurie cuiva săptămâna asta!- Cum așa?- Am stat vreo trei ore pe la un prieten și când am spus că e timpul să plec, nevastă-sa a zis: „Mă bucur!”