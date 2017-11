Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 15 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- John?!- Yes, Sir!- Lămâia are pene?- Nu, Sir!- La naiba, iar am stors papagalul!  - Nu știu ce să mă fac, domnule doctor. Căsătoria mea a intrat într-un impas.- Cum așa?- Păi, soția mea nu mă poate suferi când sunt beat, iar eu n-o pot suferi când sunt treaz…  Dacă iubita ta are o prietenă care te enervează, nu-i spune să rupă prietenia cu ea. Doar spune-i din când în când ce prietenă frumoasă are și lucrurile se vor rezolva de la sine...  După ce timp de trei zile a stat la băut cu prietenii, un bărbat se întoarce acasă. Surprins, vede în fața ușii casei lui întinse toate hainele și un geamantan alături.- Hopa! Să vezi că acum trebuie să plecăm în vacanță la mare!  Un rătăcit prin deșert dă de lampa aia cu duh. Duhul lămpii apare și își spune versul:- Acum, că m-ai eliberat, spune o dorință.- Vreau acasă!- Perfect. Megem acasă.Și duhul o ia înainte.- Băăă! Eu vreau acasă repede!- Atunci, hai să fugim!  La un cabinet stomatologic particular:- Cum? Cinci sute de lei pentru extracția unei măsele? Doar pentru cinci minute de muncă?- Dacă doriți, o extrag într-o oră!