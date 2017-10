Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 01 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O mamă îi scrie un e-mail fiului ei:„Dragă Toni,Ce mai faci? Aici tuturor ne este dor de tine. Te rog, ieși de pe calculator și coboară în bucătărie să mănânci.Cu drag, Mama”  O femeie foarte atrăgătoare intră împreună cu bunica sa într-un cabinet de medicină generală.- Am venit pentru o examinare, îi spune tânăra femeie doctorului.- În regulă, spune doctorul. Mergeți după paravan și dezbrăcați-vă.- Nu, bunica mea e cea care nu se simte prea bine.- Am înțeles, spune doctorul. Doamnă, vă rog să scoateți limba.  Două blonde discută:- De ce îți pui copilul să doarmă pe dulap?- Data trecută, a căzut din pat și n-am auzit.  Doi polițiști (unul mai bătrân, celălalt mai tânăr) stăteau ascunși cu radarul, când văd venind, tare, un BMW X6.- Bă, ce tare vine asta, zise ăla mai bătrân.- Cu cât vine? întreabă ăla mai tânăr.- Cam cu 200 de euro!  Anul trecut, de Halloween, am strigat la nevastă-mea:- Iubito, e o vrăjitoare la ușă, deschid?- Da, zice ea, dă-i niște dulciuri și dă-o-n morții mă-sii.De atunci, soacră-mea n-a mai vorbit cu mine.