Miercuri, 25 Octombrie 2017

- Spui tuturor că ai SIDA. Este așa de grav?- N-am nimic, dar așa nu-i mai face nimeni avansuri nevestei mele!  - Doctore, tușesc neîncetat. Ce să fac?Doctorul îi prescrie un medicament, dar, din greșeală, îi dă un laxativ puternic. După trei zile, pacientul revine.- Ei, mai tușiți?- De tușit aș mai tuși, dar nu prea mai am curaj!  - Mamă, dacă o să fiu cuminte, când o să fiu mare, o să am și eu un soț?- Da, fetița mamii!- Și dacă nu o să fiu cuminte?- Atunci o să ai mai mulți…  - Fiul meu e student. Când îmi scrie, trebuie să deschid dicționarul.- Și al meu e student. Când îmi scrie, trebuie să deschid larg carnetul de cecuri!  Doi ardeleni stau de vorbă:- Auzi, măi Gheo’, dacă eu mă culc cu nevastă-ta, cum se zice că suntem: veri, cumnați, cuscri?- Măi Ioane, se zice că suntem chit…  Un ardelean și un lepros stau în închisoare. La un moment dat, leprosului îi cade o ureche... o ia și o aruncă pe geam. După un timp, leprosului îi cade nasul... îl ia și îl aruncă pe geam. După un timp, leprosului îi cade un deget... îl ia și îl aruncă pe geam...Ardeleanul nu mai suportă:- No, după cum bag de seamă, dumneata vrei să evadezi!