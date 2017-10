Bancuri

Copilul în sufragerie, mama la bucătărie:- Maaaami, arde veioza!Mama, de la bucătărie:- Fiule, nu arde, ci luminează!Peste două minute:- Maaami, luminează perdelele!  Un bărbat vine de la serviciu, intră în sufragerie și o privește insistent pe soția lui:- Draga mea, cu noii ochelari, nu-mi placi absolut deloc.- Dar, dragul meu, eu nu am ochelari!- Tu nu, iubito, dar eu da!  O bătrânică sună la pompieri:- Pisica mea nu vrea să coboare din copac. Veniți, vă rog, s-o dați jos!- Nu vă faceți griji. O să stea cât o să stea și o să coboare.- Dar dacă nu coboară și moare de foame?- Mătușică, ai văzut vreodată un schelet de pisică în copac?  Un polițist se întâlnește cu un bețiv care stătea întins pe jos.- Băi omule, de ce nu te duci acasă?- Nu pot să mă mișc de aici. Pe sticla de vin pe care am luat-o scria: „A se păstra culcat”.  Reporterul intervievează un polițist:- Bine, bine, dar cum v-ați dat seama că el este individul căutat când era îmbrăcat în femeie?- Pentru că nu s-a oprit în fața niciunei vitrine!