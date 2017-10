Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 18 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Viața maritală e foarte frustrantă:În primul an de căsătorie, bărbatul vorbește și femeia ascultă.În al doilea an, femeia vorbește și bărbatul e cel care ascultă.Începând cu al treilea an, vorbesc amândoi și vecinii ascultă.  - Și, ești pupăcioasă de fel?- Da!- Perfect, atunci te iau cu mine la moaște.  O femeie către un bărbat:- Voi scrie deasupra patului meu că ești un prost! Să știe tot orașul.  O brunetă îi povestește prietenei sale:Aseară pentru mine s-au bătut doi bărbați. Unul striga: „Ia-o tu!”, iar celălalt: „Nu-mi trebuie mie așa ceva!!”  - Bună ziua, nu mai funcționează routerul.- Câte lumini sunt aprinse?- Două, una în baie și una în sufragerie!  Un copil de pe stradă o cheamă pe maică-sa:- Ma-a-ma-a-a-a!!!Mai tare:- Ma-a-ma-a-a-a!!!Apoi și mai tare, scoțând tot cartierul la geamuri:- Ma-a-ma-a-a-a!!!La o fereastră de la etajul 7 apare o doamnă:- Ce s-a întâmplat?- Cheamă-l pe tata!