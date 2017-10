Bancuri

Ştire online publicată Luni, 16 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un soldat merge la comandantul său și-i spune:- Permiteți să raportez! Printre noi sunt poponari!- Pe ce te bazezi când afirmi asta, soldat?- Păi, pe faptul că mi-a dispărut rujul...  O tipă, către iubitul său „încins” bine:- Sper că ai prezervativul la tine!- Nu, dragă, dar am analizele la zi, n-am SIDA!- Foarte bine, n-aș fi vrut să o iau a doua oară!  Un caporal către plutonul său:- Văd în formație figuri care lipsesc! Pentru asta, o să vă țin în soare până la miezul nopții!  O blondă la spovedanie:- Părinte, am preacurvit.- De câte ori, fiica mea?- Părinte, am venit să mă spovedesc, nu să mă laud!  În tren, căldură mare. În același compartiment, se află o babă, un oltean și un moldovean. Baba are un termos, pe care îl duce des la gură, apoi îl retrage satisfăcută. Ceilalți mor de sete. La intrarea trenului într-un tunel, moldoveanul ia repede termosul și trage o înghițitură bună. Olteanul, mai simțit, îi cere babei o gură de suc. Baba răspunde:- Nu e suc, maică, acolo scuip eu, că am TBC.