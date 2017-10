Bancuri

Ştire online publicată Luni, 09 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Părinte, am păcătuit. M-am culcat cu preotul din satul vecin.- Mare păcat fata mea, când și tu ai biserică aici la tine în sat.  Pe plajă.- Dragul meu, ești precum un vultur.- Vai, draga mea, după privire ți-ai dat seama?- Nu, dragul meu, după unghiile de la picioare.  O tânără atrăgătoare, tocmai ce se pregătea să se culce cu un tânăr după prima întâlnire.Ea: Sper să nu mă înțelegi greșit. Eu nu sunt genul acela de fată!El: Te cred.Ea: Ești primul…El: Primul care face dragoste cu tine?Ea: Nu! Ești primul care mă crede…  O tipă căsătorită de curând se plânge mamei sale la telefon:- Nu-l mai suport deloc... E tot timpul așa de prost dispus încât am devenit și eu un pachet de nervi. Am și slăbit foarte tare din cauza asta.- De ce nu-l părăsești atunci?... întrebă mama sa.- Așa voi face, dar mai întâi aștept să ajung la 50 de kg.  - Nevastă-mea mă minte, azi-noapte n-a venit acasă și mi-a spus că a dormit la prietena ei.- Și de unde știi că te-a mințit?- La prietena ei am dormit eu…