Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 06 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Am fost avertizat: „Câinele tău aleargă oamenii pe bicicletă!”.Ce nebuni sunt. Câinele meu nici măcar nu are bicicletă!  În timpul unei dispute, o femeie îi spune soțului ei:- Am fost nebună când m-am măritat cu tine!- Știu, dar cum eram îndrăgostit la vremea aceea, nu am observat!  Un bărbat îi spune vecinului său că se poartă cam indecent.- De ce, măi?- Te vede toată strada cum faci dragoste cu nevasta în fiecare seară, după ora zece. Și nici măcar nu tragi perdeaua.- Ei, vezi cum vorbește lumea? Păi, eu în fiecare seară, după ora zece, sunt la serviciu.  Afiș într-un bar: „Dacă beți ca să uitați, vă rugăm plătiți înainte!”.  - Anunțurile în ziare dau rezultate?- Bineînțeles! Ieri am dat un anunț în ziar că suntem în căutarea unui paznic, iar azi deja eram jefuiți.  Comandantul chestionează un soldat:- Soldat, ce-ai făcut înainte de a te înrola în armată?- Am făcut un liceu și două facultăți!- Bravo, ești un om cu carte!- Nu, domnule! Sunt constructor!