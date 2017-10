Bancuri

Ştire online publicată Joi, 05 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pe-o bancă, în parc, Nae, care se bâlbăie:- Mă, mă, mă Bu Bu, Bulă, ce mai, ce mai, ce mai fa, fa, faci?- Sunt necăjit, am prostatită.- Ce, ce, ce, ce-i aia?- Cum vorbești tu, așa mă urinez eu!  - Iubitule, îți dai seama!? Vom sta împreună toată viața!- Ei, hai, ne cunoaștem numai de o lună și deja trecem la amenințări?!  - Fiule, ți-am cumpărat manualele pentru școală, au fost scumpe, așa că… ai grijă de ele!- Bine mamă, nici nu mă ating de ele!  Iubitule, spune-mi ceva care să mă înnebunească.- Iubito, pantofii ăștia nu se potrivesc deloc cu rochia pe care o porți.  Ion și Gheorghe la cârciumă:- Mă Ioane, tu știi care-i diferența dintre o femeie și o vacă?- Habar n-am, mă Gheo’.- No, da’ văd că nici tu nu prea ești pretențios...  Am fost avertizat:- Câinele tău aleargă oamenii pe bicicletă!- Ce nebuni sunt. Câinele meu nici măcar nu are bicicletă!  - Dragă, ce să-mi cumpăr, ca atunci când voi apărea pe plajă să întoarcă toți capul după mine?- Schiuri.