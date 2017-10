Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 04 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Dragule, dacă hoții m-ar răpi pe mine și pe mama, de cine ți-ar fi mai mult milă?- De hoți…  Doi tipi sună la ușa unei bătrâne:- Cine e acolo? întreabă femeia.- Suntem de la primărie, doamnă, am venit să vă schimbăm pragurile de jos de la uși.- Să le schimbați? Păi, cu ce?- Cu borduri, firește…  Azi, în loc de apă, am pus Red Bull în cafea. După 15 minute de condus, am realizat că mi-am uitat mașina acasă.  - Cum cucerești un bărbat în zece pași?- Te dezbraci și faci zece pași către el.  La vorbitorul închisorii, soția îi spune soțului:- Copiii au crescut și pun întrebări…- Întreabă unde-i tatăl lor?- Nu! Întreabă unde ai pus banii pe care i-ai furat…  Doi cowboy stau de vorbă:- Eu am cele mai rapide mâini din tot vestul sălbatic!Al doilea:- Eu am prietenă!!!