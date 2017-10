Bancuri

Ştire online publicată Joi, 28 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un dialog de dimineață: - Scumpo, știi, când mă bărbieresc dimineața, mă simt cu zece ani mai tânăr. - Dar nu ai putea să te bărbierești seara?La prezentarea unui detergent nou: - Uitați-vă, doamnă, cât de albă vă este cămașa acum, zice agentul comercial. - Frumos, foarte frumos, dar mie îmi plăceau mai mult carourile!- Iubitule, trebuie să cumperi niște jaluzele, deoarece vecinul care stă alături poate vedea cum mă dezbrac. - Nu fi stresată, draga mea! Dacă te va vedea dezbrăcându-te, își va cumpăra el jaluzele!Indiferent de marcă, poziția telefonul variază așa: Când ești singur - cu fața în sus. Cuplat - cu fața în jos.- Nu vreau să mă mărit cu un zgârcit ca tine. - Păi, uite inelul! E cu diamant! - Și unde-i cutiuța?Un acuzat cam îngrijorat îi promite avocatului său 1.000 euro în plus, dacă va scăpa cu un an de detenție. După proces, avocatul îl anunță: - Să știți, nu a fost ușor. Am avut nevoie de multă putere de convingere să vă dea un an. Ăia voiau să vă lase liber!