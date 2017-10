Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 26 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Doamnă, știți că soțul dvs. vă înșală? - Bineînțeles, știu cu cine, știu unde și când, dar încă nu mi-am dat seama cu ce...   - Doamnă, vorbiți cu soțul când faceți sex? - Da, în cazul în care mă sună.   - Ce păsărică zboară cel mai sus? - Păsărica stewardesei...   Medicul după consultație: - Doamnă, am o veste bună. - Domnișoară! - Domnișoară, am o veste proastă.   - Bună ziua, sutiene numărul zero aveți? - Nu, dar vă putem oferi alifie contra bubelor.   O tipă măritată, într-o seară când soțul era plecat, se „întreținea” cu trei indivizi în același timp. Pe masă, cocaină, din când în când se mai oprea și mai trăgea pe nas, orgasme multiple, delir. La un moment dat, ușa se deschide și intră soțul. Cu ultimele puteri și în culmea plăcerii, ea se apleacă, mai trage o dată pe nas, după care se uită la bărbat-su și zice: - Și acum iar începem: bănuieli, suspiciuni...   Pe stradă, se plimba o doamnă îmbrăcată cu o superbă haină de blană. O altă doamnă se apropie de ea: - Vă dați seama câte animale au trebuit să fie ucise pentru această blană? - Dar dvs. știți cu câte animale a trebuit să mă culc pentru această blană?