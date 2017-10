Bancuri

O doamnă merge la secția de poliție din apropiere să reclame că i-a dispărut soțul. Polițistul cere o des-criere:- Are 35 de ani, 1,90 m, ochi negri adânci, păr negru ondulat, o constituție atletică, vorbește frumos și este bun cu copiii…- Dar, doamnă, pe soțul dumneavoastră îl cunoaștem: are 1,60 m, este scund, chel, gras, are o gură spurcată și este rău cu copiii…- Știu, dar cine l-ar vrea p’ăla înapoi?  - Care e diferența dintre o bicicletă și o femeie?- Dacă nu ai cameră, mergi pe lângă.Un polițist vede un bețiv căzutîntr-un șanț:- Domnule, zice polițistul, nu puteai să bei și tu cât să te simți bine?- Eu aș fi vrut, zice cu regret bețivul, dar n-am avut atâția bani.  În avion, după ce la 10.000 de metri altitudine s-au oprit motoarele, în difuzoare se aude vocea comandantului:- Stimați pasageri, vă rugăm să rămâneți pe locurile dumneavoastră, pentru a ușura identificarea… Vă mulțumim!  Am agățat-o pe blonda asta, aseară, în club… În timp ce mă conducea la ea acasă, mi-a spus că chiloții i se asortează cu ciorapii.- „Asta e proastă rău!”, mi-am zis eu în gând și am fugit repede să scap de ea… nici măcar nu avea ciorapi.