Ştire online publicată Marţi, 19 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Spuneți domnule, cum v-ați dat seama că în apartament se află cineva străin? - Păi, onorată instanță, la noi în familie nu există obiceiul să fii lovit pe la spate cu scaunul în cap. ★ ★ ★Un tip, necăjit, vorbește cu ginecologul soției lui: - Doctore, sunt căsătorit de trei ani. În primul an, nevastă-mea a născut un băiat, în al doilea an, a născut gemeni, în al treilea an, tripleți... Ce mă fac? - Nu vă îngrijorați. Mai mult de șase deodată nu se poate! ★ ★ ★ - Mamă, de ce e aragazul așa murdar? - Taică-tău și-a făcut omletă.- Fără tigaie? ★ ★ ★Părinții își ceartă copilul și-l pedepsesc că a luat nota 4 la geografie.- Măi femeie, noi am certat copilul ăsta că n-a știut unde-i Marocul, dar noi știm? - Nu știm, dar nu poate fi departe. Am la serviciu unul din Maroc și vine cu bicicleta... ★ ★ ★- Acuzat, ești condamnat la 45 de ani de închisoare! - Dar, domnule judecător, nu cred că mai trăiesc atât!- Fă și tu cât poți! ★ ★ ★La piață, la taraba cu pepeni, erau două anunțuri. Pe unul scria „pepeni”, iar pe al doilea scria „PPNI”. Întrebat de un cumpărător nedumerit, țăranul îl lămurește:- Tot pepeni sunt, dar fără E-uri!