Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 30 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Fiica dumneavoastră seamănă cu mamă-sa?- Nu știu, încă nu a început să vorbească.v v v- Iarăși te-ai îmbătat! Ieri am fost cu adevărat fericită văzându-te treaz…- Da, dar astăzi e rândul meu să fiu fericit!v v vAstăzi asistenta mi-a făcut un compliment în timp ce îmi lua tensiunea. Mi-a zis că o am mare!v v v- Ziua bună, bade! Aici e satul acela de homosexuali?- D-apăi domnu’ dragă, io nuș’ ce-i aia, da’ stai s-o întreb pe nevastă-mea: Gheorgheee!!!v v vDacă un băiat îți știe culoarea ochilor după prima întâlnire, înseamnă că ai sânii mici!v v v- Iubito, îi spune un tânăr logodnicei, am să-ți ofer câte o perlă la fiecare aniversare a ta. Când te-ai născut?- Într-o joi.v v vDouă blonde la facultate:- Fată, tu în ce an ești?- În 2013. Dar tu?v v vUn celibatar convins, despre care prietenii credeau că nu se va însura niciodată, a făcut în cele din urmă și acest pas. După vreo trei luni, se plânge de noua lui viață.- Care e necazul ?- îl întreabă un prieten.- Îmi stă tot timpul în cale, atunci când sunt în bucătărie și vreau să gătesc.