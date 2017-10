Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 29 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Ești prea nervos în ultima vreme, nu crezi că ar trebui să consulți un psihoterapeut?- Ba da! Chiar ieri am fost!- Și?- I-am tras o mamă de bătaie!v v vUn tip merge la încorporare în marină. În timp ce i se completau actele, este întrebat:- Știți să înotați?- Da’ ce, nu aveți vapoare?v v v- Prietene, te-am văzut la TV aseară!- Da? Pe ce canal?- Pe Animal Planet.v v v- Tată, am de gând să-mi bag un cercel în nas. Ce crezi?- Cred că o să te ajut să-ți faci bagajele.v v vUn tip se duce la bibliotecă și-i spune tipei de la ghișeu:- Fiți amabilă, vreau și eu o carte despre sinucideri...- Of! Nu mai dăm astfel de cărți că nimeni nu le mai aduce înapoi...v v vFemeia are două scopuri în viață: să se căsătorească și să arate necăsătorită.v v v- Dansați?- Da!- Slavă Domnului! Credeam că v-ați electrocutat...