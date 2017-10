Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 16 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Alo, doctore, veniți repede! Gigel al meu a înghițit două siguranțe, o rezistență, o diodă și nu mai știu ce alte mici drăcovenii de la un televizor mai vechi de-al nostru. Ce să fac cu el?- Ați încercat să-i puneți o antenă?v v vO tânără este abordată la o petrecere:- Domnișoară, dansezi?- Stai numai puțin, s-o întreb pe mama.- Întreab-o, te rog, și dacă putem să facem dragoste, ca să nu faci două drumuri.v v vUn bărbat beat, auzind despre eutanasierea câinilor, întorcându-se acasă, ia un cățel cu el. Sună la ușă, deschide nevasta. El:- Iar asta este o maimuță din junglă.- Care maimuță? Acesta-i un cățel, spune soția zâmbind.Bărbatul încruntându-se:- Nu mă deranja atunci când eu vorbesc cu câinele!v v vStăteam alături de nevastă-mea la întâlnirea de 30 de ani de la terminarea liceului și mă tot uitam la o tipă bine, dar complet turtă, ce-și legăna nostalgic între două degete paharul, singură la o masă de alături. Nevastă-mea m-a întrebat:- O cunoști?- Sigur, am oftat, e prima mea prietenă din liceu. Am înțeles că s-a apucat de băut imediat după ce ne-am despărțit și de-atunci n-a mai fost trează.- Dumnezeule! a spus nevastă-mea. Cine s-ar fi gândit că o persoană poate sărbători atâta timp?!