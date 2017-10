Bancuri

Ştire online publicată Luni, 31 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Tată!!!- Da.- A căzut iubita mea în fântână! Ce fac?- Aruncă-i mâncare, că apă are!v v vLogica bărbatului.Toți bărbații sunt al dracului de ocupați.Deși suntem ocupați, avem vreme de femei.Deși avem vreme de femei, nu prea ne interesează de ele.Deși nu prea ne interesează femeile, tot timpul avem una lângă noi.Deși tot timpul avem una lângă noi, ne mai dăm și la alta sau altele.Deși ne mai dăm la alta sau altele, ne enervăm dacă femeia cu care suntem ne părăsește.Deși femeia cu care suntem ne părăsește, tot nu învățam din greșelile pe care le facem (și tot ne mai dăm la altele).v v v- Iubito, mergem la film săptămâna aceasta?- Nu am cum, poate cealaltă.- Nu poate nici ea, că am întrebat-o.v v vMedicul de familie:- Tinere, ai greutatea prea mare.- Știu. La greutatea mea, ar trebui să fiu mai înalt cu 20 centimetri, dar oricât mănânc, nu reușesc să cresc în înălțime.v v vDe pe un forum pentru bărbați:- Vreau să-i ofer iubitei mele cadou un ceas, poate mă ajutați cu ceva sugestii.- I-ai un cuptor electric, are și ceas.