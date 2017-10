Bancuri

Miercuri, 19 Iulie 2017

Partea bună: Averea mea se scrie cu 9 zerouri!Partea proastă: În fața zerourilor nu se scrie nimic!v v vCa să-i dovedesc nevestei mele cine-i cocoșu’ în casă, mi-am cumpărat șorț de bucătărie ce culoare am vrut eu.v v vÎn spital este adus un tip cu o fractură craniană.Sora medicală completează fișa și întreabă:- Sunteți căsătorit?- Nu, am avut un accident.v v v- Buna ziua. Sunt vecinul de la patru. Aveți două minute libere să vorbim despre Hristos.- Sigur că da.- De ce Hristosul mă-tii dai găuri cu bormașina la 7 dimineața?v v vAm venit să vă cer mâna fiicei dumneavostră.- Cea mica sau cea mare?- Păi nu le are pe amândouă la fel?v v vM-am luat cu unu la bătaie în trafic, azi. Dacă nu fugeam cred că îi dădeam o bătaie de nu se vedea.v v v- Alo, iubita, în ce ești îmbrăcată acum?- Doar într-o pereche de chiloței roz.- Dă-mi mai multe detalii.- 80 % bumbac, 20 % poliester.