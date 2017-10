Bancuri

Joi, 06 Iulie 2017

- Am venit să cer mâna fiicei dumneavoastră!- Păi la care din ele te referi? La cea mare sau la cea mică?- Cum, nu le are la fel?v v vSoțul vine acasă și-o prinde pe soție cu amantul în pat. Șocat, întreabă:- Ce se întâmplă aici?Soția se uită la amant și zice:- Ți-am spus că-i prost?v v v- Două blonde discută după examenul de conducere:- Ei, cum a fost la examenul de șofat?- Păi, am picat…- Cum așa?- Am ajuns la o intersecție cu sens giratoriu și acolo era un semn pe care scria 30. Am încercuit sensul de 30 de ori și… am picat.- Aha, sigur te-ai încurcat la numărătoare…v v v- Oriunde ascund banii, fiul meu îi găsește și fură din ei.- Ascunde-i în cartea de matematică, acolo nu-i va găsi niciodată!v v vSoția către soț:- M-ai neglijat tot week-end-ul, ai stat numai pe calculator, socotind pe acolo grafice, indici de producție, cifre de afaceri, statistici și procente! Tu îți dai seama cât afectează asta relația noastră?- Da, cam 81%…v v vLa un interviu pentru angajare:- Imaginează-ți că ești la etajul zece și clădirea este în flăcări. Cum scapi?- Simplu, mă opresc din imaginat!