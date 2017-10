Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 28 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Cum recunoști un român la Formula 1?- Claxonează când apare lumina verde.v v vUn copil de țigan se întoarce de la școală fericit:- Tată, tată!- Ce vrei mă, puradelule?- Azi am fost dat exemplu la școală!- Bravo, mă! Cum s-a întâmplat minunea?- La ora de zoologie, doamna profesoară a spus că porcul miroase ca mine!v v v- Două bomboane merg pe stradă. Care este mama?- Cea cu lapte.v v v- Anunță-i pe ceilalți pe unde ai de gând să mergi, mi-a spus instructorul auto în timp ce ne apropiam de un sens giratoriu.- Ok, am replicat și mi-am updatat rapid status-ul pe Facebook.v v vO băbuță intră într-un restaurant și întreabă cu glas tremurat:- Maică, serviți stafide?La care ospătarul, gânditor:- Doamnă, noi servim pe oricine!v v vUnde mergi Bulă?- La cor!- Și ce faci acolo?- Bem coniac și jucăm table.- Păi și când mai cântați?- Pe drum, la întoarcere!